В Болгарии нашли тело пропавшего на горнолыжном курорте россиянина

https://static.news.ru/photo/3ea84422-e3dd-11ea-a68c-fa163e074e61_660.jpg Банско Фото: Unsplash

Спасатели болгарской горноспасательной службы обнаружили труп гражданина РФ, который исчез в марте. Последний раз мужчину видели на курорте Банско. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в Болгарии.

В марте нынешнего года гражданин России 1941 года рождения пропал на горнолыжном курорте. В четверг его останки были обнаружены, о чем мы получили официальное уведомление, — цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.

В посольстве также рассказали, что родным туриста уже сообщили о его гибели и получат от дипломатов всю необходимую помощь. Тело россиянина сейчас находится в морге, где будет проведена судмедэкспертиза. Полиция при этом выясняет обстоятельства трагедии.

2 марта туристы, которые в одной группе с россиянином приехали на горнолыжный курорт, забили тревогу. Они заметили, что пожилого мужчину не видели с 26 февраля, когда он садился в лифт, чтобы отправиться кататься на лыжах.

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