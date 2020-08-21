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В Болгарии нашли тело пропавшего на горнолыжном курорте россиянина

21:33, 21 августа 2020
Банско Банско Фото: Unsplash

Спасатели болгарской горноспасательной службы обнаружили труп гражданина РФ, который исчез в марте. Последний раз мужчину видели на курорте Банско. Об этом сообщили в консульском отделе посольства России в Болгарии.

В марте нынешнего года гражданин России 1941 года рождения пропал на горнолыжном курорте. В четверг его останки были обнаружены, о чем мы получили официальное уведомление, — цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.

В посольстве также рассказали, что родным туриста уже сообщили о его гибели и получат от дипломатов всю необходимую помощь. Тело россиянина сейчас находится в морге, где будет проведена судмедэкспертиза. Полиция при этом выясняет обстоятельства трагедии.

2 марта туристы, которые в одной группе с россиянином приехали на горнолыжный курорт, забили тревогу. Они заметили, что пожилого мужчину не видели с 26 февраля, когда он садился в лифт, чтобы отправиться кататься на лыжах.

Как писал NEWS.ru, в Кабардино-Балкарии старик не вынес обвинений в хранении наркотиков и покончил с собой. 

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