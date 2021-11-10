В Коми спасатели вытащили ребёнка из загоревшегося автомобиля

В городе Печора в Коми отец оставил маленького ребёнка в автомобиле и отправился в столовую. Позже машина загорелась. Малыш попал в реанимацию, пишет Life Shot.

Из горящего авто мальчика вытащил отец. У ребёнка диагностированы ожоги дыхательных путей, он в тяжёлом состоянии. Предварительно установлено, что машина загорелась из-за того, что «коротнул» FM-модулятор в прикуривателе.

Отец мальчика рассказал, что изначально отвозил жену на пригородный поезд и затем поехал за братом, а ребёнка оставил в авто, потому что тот уснул.

Машину оставил заведённой, чтобы ребёнок не замёрз. Вместе с братом зашли в столовую, очереди не было, — сказал родитель мальчика.

По его словам, в заведении они провели около десяти минут. Когда мужчины вышли на улицу, то увидели возле машины пожарную машину. Окна к тому времени были все в копоти.

Я открыл боковую дверь и стал вытаскивать своего сына. Ребёнок спал, лицо в копоти. Я его разбудил, он был в сознании, — добавил отец.

После этого он вызвал скорую помощь, однако не дождался машину и поехал вместе с пожарными. Уже по пути им встретились медики, которым мальчика передали для госпитализации. Родитель ребёнка отметил, что был трезв, а в столовой никто не кричал, что машина загорелась.

Ранее сообщалось, что родители оставили ребёнка, возраст которого не больше года, в закрытом автомобиле при температуре +37 градусов в Белгороде. Малыша пришлось доставать спасателям. Полицию вызвали очевидцы. Сотрудники МЧС разбили стекло автомобиля и помогли ребёнку.

Позже на место ЧП пришёл отец, который начал возмущаться из-за разбитого стекла машины. Младенца увезли на скорой, его здоровью ничего не угрожает.