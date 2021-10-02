Виновнице смертельного ДТП в Сыктывкаре грозит до 12 лет

Суд арестовал на два месяца виновницу дорожно-транспортного происшествия в Сыктывкаре, в результате которого погибла женщина и пострадал ребёнок. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу суда.

Мера пресечения будет действовать до 30 ноября.

Авария произошла вечером 30 сентября. Подозреваемая Ирина Шеремет сбила ребёнка на пешеходном переходе прямо на глазах у сотрудников полиции. Вместо того чтобы остановиться, она решила покинуть место ДТП, чем только усугубила ситуацию: сначала сбила на тротуаре женщину, а затем врезалась на встречке в кроссовер. Ребёнок госпитализирован, прохожая, попавшая под колёса, скончалась.

Ранее сообщалось, что в отношении Ирины Шеремет, устроившей три ДТП подряд в Сыктывкаре, возбудили уголовное дело о нарушении ПДД или правил эксплуатации автомобиля, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

На данный момент у следователей нет оснований полагать, что у автомобиля Suzuki, за рулём которого была Шеремет, были какие-то технические неисправности. При этом женщина до этого утверждала, что у автомобиля отказали тормоза.