На устроившую три ДТП в Сыктывкаре женщину завели уголовное дело

В отношении Ирины Шеремет, устроившей три ДТП подряд в Сыктывкаре, возбудили уголовное дело о нарушении ПДД или правил эксплуатации автомобиля, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Женщина задержана, сообщает Telegram-канал SHOT.

На данный момент у следователей нет оснований полагать, что у автомобиля Suzuki, за рулём которого была Шеремет, были какие-то технические неисправности. При этом женщина до этого утверждала , что у автомобиля отказали тормоза.

Авария произошла вечером 30 сентября. Сначала Шеремет наехала на ребёнка на переходе, после чего насмерть сбила пешехода на тротуаре и врезалась в другую машину. В результате тройного ДТП погиб один человек, ещё двое серьёзно пострадали.

Ребёнок, получивший травмы в результате наезда, в тяжёлом состоянии госпитализирован. По некоторым данным, мальчик находится в коме.

Ранее в пресс-службе ГИБДД по Республике Коми NEWS.ru рассказали, что у восьмилетнего ребёнка тяжёлая сочетанная травма, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, линейный перелом лобной, теменной костей черепа, отёк головного мозга, перелом большой и малой берцовой кости справа, а также травматический шок второй степени.