Российский триатлонист утонул на соревнованиях

https://static.news.ru/photo/b6d8aa4e-cc36-11eb-879e-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

В Подмосковье во время соревнований умер российский триатлонист. Спортсмен утонул на озере Бельское в городе Бронницы, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По данным источника, мужчине было 42 года. Известно, что медицинский допуск к турниру у него был. Другие подробности на данный момент неизвестны. На канале также есть видео, как спортсмена тащат из воды.

Telegram-канал «112» добавил, что там проходил фестиваль триатлона «TITAN 2021».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Строгино шестилетний ребёнок попал под винты катера в Москве-реке. Мальчик умер, несмотря на попытки врачей скорой спасти его.

Также стало известно, что минувшей ночью конфликт у ресторана в центре Москвы закончился поножовщиной. В больнице оказался хоккеист московской команды «Метеор» Даниил Ямщиков. На данный момент правоохранителям неизвестно, в чём заключался конфликт, а также были ли ранее молодые люди знакомы. Полиция проводит по данному факту проверку.