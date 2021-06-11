Хоккеист Ямщиков — в больнице: конфликт у ресторана закончился поножовщиной

https://static.news.ru/photo/83eb2afe-cc2b-11eb-90b5-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Хоккеист московской команды «Метеор» Даниил Ямщиков оказался в больнице. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве NEWS.ru рассказали, что конфликт у ресторана в центре Москвы закончился поножовщиной.

Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на Цветном бульваре минувшей ночью около 02:40. Полицейские, прибыв на место, установили, что между двумя мужчинами случился конфликт, в ходе которого один из них достал нож и ранил своего оппонента. Пострадавшего отправили в больницу, а устроившего ночную поножовщину задержали.

На данный момент правоохранителям неизвестно, в чём заключался конфликт, а также были ли ранее молодые люди знакомы. 26-летний подозреваемый сейчас находится в отделении. Полиция проводит по данному факту проверку.

Источник ТАСС в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщил, что пострадавший — Даниил Ямщиков. Конфликт, по его данным, случился у ресторана «Тануки». Хоккеист ранее выступал за московскую хоккейную команду «Метеор».

11 июня стало известно, что волейболист «Факела» (Новый Уренгой) Алексей Чанчиков подвергся нападению в Москве. Драка произошла на Новослободской улице в воскресенье, 6 июня. Волейболист вмешался в потасовку, чтобы разнять дерущихся, однако получил от неизвестного удар по голове ногой.