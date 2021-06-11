В Сети появилось видео избиения волейболиста Чанчикова

https://static.news.ru/photo/8a4e6732-caad-11eb-af0b-96000091f725_660.jpg Алексей Чанчиков Фото: vk.com/alexeych

Волейболист «Факела» (Новый Уренгой) Алексей Чанчиков подвергся нападению в Москве. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале «112».

Драка произошла на Новослободской улице ещё в воскресенье, 6 июня. Отмечается, что волейболист вмешался в потасовку, чтобы разнять дерущихся, однако получил от неизвестного удар по голове ногой.

В результате этого 24-летний спортсмен упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Он был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами головы. Там он пришёл в себя. Ожидается, что его выпишут 12 июня.

За «Факел» Чанчиков выступает с 1 июня 2021 года. До этого он играл за московское «Динамо», в составе которого в 2017 году стал чемпионом России.

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