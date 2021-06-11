Ребёнок умер, попав под катер в Москве-реке

https://static.news.ru/photo/f3294e38-cc34-11eb-b6bb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Строгино шестилетний ребёнок попал под винты катера в Москве-реке. Мальчик умер, несмотря на попытки врачей скорой спасти его, передаёт Telegram-канал Mash.

Семья ребёнка проводила выходные в акватории, катаясь на водных лыжах. Мальчик был на борту, однако в какой-то момент он перевалился за ограждение и упал в воду. Сообщается, что ребёнок попал под катер, из-за чего, вероятно, его и не смогли спасти врачи. Мальчик скончался, так и не очнувшись.

В настоящий момент на месте работают следователи. Всю акваторию поблизости временно закрыли . Другие подробности сейчас уточняются.

Несколько дней назад в районе улицы Береговой в Петрозаводске несколько человек не вышли из Онежского озера, а на берегу была обнаружена их одежда. Тела троих подростков позднее обнаружили и подняли на поверхность спасатели. С родственниками сейчас работают психологи.

Ранее сообщалось, что на Украине в поезде, следовавшем по маршруту Рахов — Киев, скончался пассажир. Мужчина умер спустя несколько часов после падения с верхней полки. Там имелись ремни безопасности, однако погибший ими не воспользовался.