Трое подростков утонули в Онежском озере в Петрозаводске

https://static.news.ru/photo/bede398c-c8b0-11ea-87ef-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Тела троих подростков, утонувших в Онежском озере в Петрозаводске, обнаружили и подняли на поверхность спасатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МЧС по Республике Карелия.
Тела всех трёх подростков найдены. С родственниками работают психологи, — рассказал собеседник агентства.
Инцидент произошёл в пятницу, 11 июня. По информации ведомства, дежурному поступил звонок о том, что в районе улицы Береговой в Петрозаводске несколько человек не вышли из Онежского озера, а на берегу была обнаружена их одежда.
Через несколько часов спасатели обнаружили тела троих подростков. Причины трагедии устанавливаются.
Ранее стало известно, что во Владивостоке подросток утонул во время занятий дайвингом.
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