Трое подростков утонули в Онежском озере в Петрозаводске

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В результате столкновения двух автомобилей в Белгородской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По имеющимся данным, авария произошла в 19:30 мск на 651-м километре федеральной трассы «Крым» на территории Яковлевского городского округа. В полиции сообщили, что столкнулись автомобили Ford Focus и ВАЗ 2112....