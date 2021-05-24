Во Владивостоке подросток утонул во время занятий дайвингом

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СУ СК России по Приморскому краю завёл уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в ходе занятий дайвингом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 22 мая. двое подростков на резиновой лодке вышли в море, чтобы заняться дайвингом. По имеющимся данным, они отошли от берега на 100 метров. после чего бросили якорь. В дальнейшем один из мальчиков в гидрокостюме и ластах нырнул, чтобы отцепить якорь, однако в воде он зацепился за препятствие и не сумел вовремя подняться на поверхность.

Второй мальчик пытался помочь товарищу, но спасти потерпевшего ему не удалось.

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