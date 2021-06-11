Мужчина умер после падения с верхней полки в поезде до Киева

https://static.news.ru/photo/e39cf528-cb6c-11eb-83a6-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

На Украине в поезде, следовавшем по маршруту Рахов — Киев, скончался пассажир. Как сообщили в компании «Украинские железные дороги», мужчина умер спустя несколько часов после падения с верхней полки.

По предварительным данным, мужчина упал около трёх часов ночи. Своей жене он сказал , что чувствует себя хорошо, однако под утро ему стало хуже. Поездная бригада вызвала ему скорую помощь на ближайшую станцию — Фастов. По прибытии поезда пассажир уже умер.

В настоящее время правоохранители и представители «Украинской железной дороги» выясняют обстоятельства случившегося. Отмечается, что на верхней полке, откуда упал пассажир, имелись ремни безопасности, однако погибший ими не воспользовался.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик погиб под колёсами поезда на Южно-Уральской железной дороге. Поезд сбил мальчика на 2049-м километре шестого пикета станции Бишкиль в Челябинской области. До этого ребёнок сбежал из дома. Его разыскивали спасатели. По факту смерти было возбуждено уголовное дело.