Шестилетний ребёнок погиб под колёсами поезда близ Челябинска

https://static.news.ru/photo/4c9d90f2-c29c-11eb-8892-96000091f725_660.jpg Фото: ural-trans.sledcom.ru

Шестилетний мальчик погиб под колёсами поезда на Южно-Уральской железной дороге. По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Поезд сбил мальчика на 2049-м километре шестого пикета станции Бишкиль в Челябинской области. До этого, как уточняет «Российская газета», ребёнок сбежал из дома. Его разыскивали спасатели.

Также стало известно, что через тот отрезок ж/д путей прошло несколько поездов. Неизвестно, какой из них сбил ребёнка.

По факту происшествия возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Ранее на Кубани произошла авария с участием локомотива и машины скорой помощи. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребёнок.