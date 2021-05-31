Шестилетний ребёнок погиб под колёсами поезда близ Челябинска

Шестилетний мальчик погиб под колёсами поезда на Южно-Уральской железной дороге. По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте СКР.
Поезд
Также стало известно, что через тот отрезок ж/д путей прошло несколько поездов. Неизвестно, какой из них сбил ребёнка.
По факту происшествия возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Устанавливаются все обстоятельства ЧП.
Ранее на Кубани произошла авария с участием локомотива и машины скорой помощи. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребёнок.