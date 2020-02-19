https://static.news.ru/photo/440a2f36-533f-11ea-99b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 78.rpn.gov.ru

Пресс-служба Росприроднадзора объяснила, почему в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге участок Невы загрязняется мазутом.

Во время Великой Отечественной войны участок набережной использовали для перевалки мазута для нужд фронта и обороны города. Смазочный материал хранился в больших баках. Это могло послужить причиной загрязнения. В пресс-службе ведомства отметили, что, видимо, линза нефтепродуктов стала смещаться в сторону воды, что привело к загрязнению.

«Невские новости» передают , что Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу отправил материалы в районную администрацию и профильный комитет для начала проверки. Район с загрязнением должен быть включён в программу «Ликвидация накопленного ущерба»,

В Росприроднадзоре сначала считали, что к загрязнению причастен «ГОЗ Обуховский завод». Завод нанял водолазов, которые обследовали участок набережной. Выяснилось, что мазут поступает из стены набережной возле дома № 110 по проспекту Обуховской Обороны. Предприятие не имеет отношения к этой территории.

NEWS.ru сообщал, что радиоактивное загрязнение под Ульяновском произошло на объекте Росатома из-за негерметичного контейнера. Инцидент никак не повлиял на изменение радиационного фона.