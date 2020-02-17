https://static.news.ru/photo/7a11a482-5197-11ea-abd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Негерметичность контейнера стала причиной радиоактивного загрязнения на объекте Росатома в Димитровграде Ульяновской области. Об этом сообщили в Ростехнадзоре.

Инцидент произошёл 3 февраля. Уровень загрязнения был чрезвычайно низким и никак не повлиял на изменение радиационного фона вблизи площадки. Уже на следующий день площадка была очищена от загрязнённого снега.

Исходя из радионуклидного состава загрязнения, причиной загрязнения стала негерметичность контейнера с радиационными источниками, — сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что содержимое контейнера предназначалось для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договору с Минобрнауки России. При этом в Ростехнодзоре отрицают, что загрязнение могло быть связано с работой ядерных реакторов АО ГНЦ НИИАР (Научно-исследовательского института атомных реакторов, подразделение Росатома), размещающихся на промплощадке N1 организации в Димитровграде.

Ранее NEWS.ru писал, что Росатом ответил отказом на требование представителей Greenpeace прекратить ввоз в Россию «урановых хвостов». Однако компания предложила создать рабочую группу при общественном совете.