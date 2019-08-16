https://static.news.ru/photo/26217f92-c014-11e9-8e7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не осуществляет проверку физических лиц, занимающихся производством различной продукции. Это следует из полученного News.ru комментария управления Роспотребнадзора по ситуации с отравлением маслом в Ульяновской области.

В ведомстве уточнили, что осуществляют проверки официальных изготовителей. Там не смогли сказать, будут ли осуществляться какие-либо действия в связи с инцидентом в регионе.

Ранее News.ru писал, что производитель подсолнечного масла, которым отравились семь человек, оказался в числе пострадавших. Об этом заявил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. По его словам, продукт изготовил житель села Михайловское Тереньгульского района области, которому принадлежит домохозяйство.