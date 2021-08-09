Роспотребнадзор назвал причину отравления детей, ехавших на Кубань

В Роспотребнадзоре заявили, что причиной отравления детей, следовавших поездом из Мурманска в Адлер, стал норовирус второго типа. Известно, что дети незадолго до отравления ужинали в вагоне-ресторане поезда. Об этом сообщает ТАСС.

На ужин дети ели рис, курицу и салат. Первые жалобы на состояние здоровья появились около полуночи, у них начались рвота и жидкий стул. В Роспотребнадзоре заявили , что один из сотрудников вагона-ресторана отстранён от работы по решению ведомства.

Именно он единственный, по заявлению представителей Роспотребнадзора, из четырёх поваров, который отказался сдавать анализы для установления причин случившегося. В ходе проверки также были взяты пробы пищи, воды, дезинфицирующих средств.

Состояние детей после массового отравления в поезде Мурманск — Адлер оценивается как лёгкое и средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Отмечается, что в настоящее время местные врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. От кишечного отравления пострадали 20 детей, их госпитализировали в больницы Белореченска и Апшеронска. Ещё 15 подростков продолжили поездку после прохождения медицинского осмотра.