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Родственница семьи из Ульяновской области, в которой подросток зарубил топором пятерых человек, рассказала о возможных причинах расправы. По словам Наталии Ширмановой, мальчика не пригласили на свадьбу тёти и рассчитывали оставить дома вместе с двоюродной сестрой Дашей, чтобы они ухаживали за четырехлетними близняшками.

Взрослые все хотели уехать на свадьбу, а их оставить с детьми. Чтобы отгулять, вечером вернуться и быть с детьми. Ехать хотели на один день только, а им категорический запрет, — рассказала она РЕН ТВ.

Трагедия произошла в селе Патрикеево 18 августа. Старшеклассник зарубил свою мать, близняшек, бабушку с дедушкой и сам в итоге совершил суицид. По свидетельствам соседей, накануне трагедии он пил спирт. СК завёл уголовное дело. По некоторым данным, школьник мог страдать шизофренией.

Директор школы, в которой учился юноша, говорит, что никто до сих пор не может поверить в произошедшее. По его словам, подросток никогда не конфликтовал с учителями или сверстниками, не был раздражительным и неуравновешенным, писал News.ru.