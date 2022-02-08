Родившая в коллекторе женщина временно жила там со своей семьёй

Родившая в коллекторе в нижегородском Дзержинске Нижегородской области женщина часто бросала старшего сына одного, а «детские» пособия тратила на сожителя. Об этом рассказали соседи новоиспечённой материв Дзержинске Нижегородской области, пишет РИА Новости.

Речь идёт о женщине, которую вместе с новорожденным спасатели доставали из коллектора. По её словам, у неё внезапно начались схватки, поэтому вместе с двухлетним сыном на руках она залезла в коллектор и там родила. Всё это время отец ребёнка ждал на улице, но потом всё же догадался вызвать спасателей. Появившийся на свет младенец стал третьим ребёнком женщины, сейчас он находится в перинатальном центре, двухлетний сын роженицы — в детской городской больнице, а старший 13-летний ребёнок — со своим отцом.

Как выяснила полиция, роженица и её сожитель поссорились с родственницей и соседями, временно перебрались в хостел. А когда у них закончились деньги, перебрались жить в коллектор, где поселились с 6 февраля. Женщина уе привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По словам знакомой роженицы, семья жила плохо, дети голодали.

Бросила сына, его соседи подкармливали... Дети голодали, она просила помощи на работе. Спросите у соседей — они много могут рассказать, вы заплачете от услышанного, — рассказала собеседница издания.

Одна из соседок странной матери заявила, что та «не достойна детей».

До этого она также гуляла и оставляла ребенка, и кормили его мы, соседи. Она сама себе такую жизнь выбрала, бросив ребенка. Её не было трое суток. Ей пытались дозвониться. Хорошо, отец приехал... Это не мать. Она не раз бросала старшего, а теперь ещё двое, — поведала женщина.

Соседка добавила, что люди уже устали помогать непутёвой матери вещами и деньгами.

Деньги, которые она получает на детей — алименты, детские — она все тратит на своего ухажера. Так что детям с ней просто опасно, — добавила соседка.

В отделе опеки городской администрации агентству рассказали. что в конце января этого года они получили сигнал о том, что женщина не раз замечена в состоянии алкогольного опьянения, в комнате, где она проживает, грязно. Поэтому 25 января её посетил «социальный патруль», провёл разъяснительную беседу, семью взяла на контроль комиссия по делам несовершеннолетних.

Ранее Мальчик, которого жительница Дзержинска в Нижегородской области родила в коллекторе, соматически здоров, сообщила главврач местной детской клинической больницы № 8. По её словам, дальнейшую судьбу ребёнка будут решать органы опеки.