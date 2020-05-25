Родителей избившего сверстника подростка обязали выплатить компенсацию

https://static.news.ru/photo/518182a2-9e9b-11ea-aaa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

Родители подростка, который в Москве избил своего сверстника, должны будут выплатить пострадавшему почти 65 тысяч рублей в качестве компенсации. Соответствующее решение принял Бутырский суд столицы, сообщил журналистам пресс-секретарь инстанции.

Отмечается, что несовершеннолетний хулиган избил своего сверстника на автобусной остановке. Он ударил пострадавшего подростка в лицо, в результате чего у него образовалась гематома правой окологлазной области, произошло кровоизлияние правого глазного яблока, перелом глазной орбиты и сотрясение мозга.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В отношении нападавшего назначили принудительные меры воспитательного воздействия. Хулигана отдали под надзор родителей. Его дело отправили в отдел столичной полиции по делам несовершеннолетних.

После этого в суд с гражданским иском обратились родители пострадавшего мальчика. Они потребовали взыскать с семьи хулигана 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на медикаменты.

Суд постановил взыскать расходы на приобретение лекарств в размере 4505 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 10 тысяч рублей, — приводит РИА Новости сообщение от пресс-секретаря Бутырского суда.

Как ранее писал NEWS.ru, 13-летний москвич, который хотел поразить мать новым трюком, погиб на турнике.

Школьник 23 мая находился один дома. Мать подростка отправилась на почту за посылкой. По словам женщины, сын остался дома и планировал новый трюк якобы для того, чтобы напугать её.