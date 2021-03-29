Режим ЧС муниципального характера введён в Зеленодольске после взрыва газа

https://static.news.ru/photo/c6c2fe7a-94cc-11ea-ba19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске введён режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

Вводим режим ЧС муниципального характера, срок — с сегодняшнего дня, — сказал он.

По словам Хабибуллина, это решение принято из-за того, что при взрыве было нарушено жизнеобеспечение населения. Режим ЧС будет снят после завершения восстановительных работ.

Как сообщал NEWS.ru, взрыв газа произошёл в многоэтажном жилом доме в городе Зеленодольске в Татарстане в понедельник, 29 марта. В результате обрушились 7 квартир на двух этажах. По последним данным, под завалами обнаружено тело мужчины. Также семь человек пострадали.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Основной версией причин произошедшего является утечка бытового газа. Также в числе версий фигурирует попытка хозяина квартиры свести счёты с жизнью.