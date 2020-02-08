Со стороны торгового центра в Накхонратчасиме раздалась серия взрывов и слышны звуки выстрелов, об этом
Военнослужащие рассказали, что стрелок до сих пор может находиться либо внутри здания, либо рядом с ним, потому что все окрестные улицы и автотрасса перекрыты и ему просто некуда бежать,
Как писал NEWS.ru ранее, один из бойцов таиландского спецназа получил смертельное ранение в перестрелке с мужчиной, устроившим бойню в торговом центре Накхонратчасимы. Это произошло в то время, когда стрелок убегал из здания.
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