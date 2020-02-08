https://static.news.ru/photo/aa516a24-4acb-11ea-a63f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Rajprasong_News

Со стороны торгового центра в Накхонратчасиме раздалась серия взрывов и слышны звуки выстрелов, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

Военнослужащие рассказали, что стрелок до сих пор может находиться либо внутри здания, либо рядом с ним, потому что все окрестные улицы и автотрасса перекрыты и ему просто некуда бежать, передаёт канал «Тхаи Рат ТВ».

Как писал NEWS.ru ранее, один из бойцов таиландского спецназа получил смертельное ранение в перестрелке с мужчиной, устроившим бойню в торговом центре Накхонратчасимы. Это произошло в то время, когда стрелок убегал из здания.