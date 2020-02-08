https://static.news.ru/photo/cfa108c8-4abe-11ea-bb75-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Torasolutions

Один из бойцов таиландского спецназа получил смертельное ранение в перестрелке с мужчиной, устроившим бойню в торговом центре Накхонратчасимы.

Это произошло в то время, когда стрелок убегал из здания. Ещё один спецназовец ранен, сообщает телеканал Тхаи Рат ТВ со ссылкой на собственные источники среди военного командования. Официально власти эту информацию пока не подтвердили.

Как писал NEWS.ru ранее, военнослужащий, который устроил стрельбу в торговом центре города Накхонратчасима и скрывался в нём более девяти часов, покинул здание и сбежал с места преступления. Мужчина устроил перестрелку со спецназом на парковке здания. Он выстрелил в баллон с газом, попадание привело к пожару.