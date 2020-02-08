Один из бойцов таиландского спецназа получил смертельное ранение в перестрелке с мужчиной, устроившим бойню в торговом центре Накхонратчасимы.
Это произошло в то время, когда стрелок убегал из здания. Ещё один спецназовец ранен,
Как писал NEWS.ru ранее, военнослужащий, который устроил стрельбу в торговом центре города Накхонратчасима и скрывался в нём более девяти часов, покинул здание и сбежал с места преступления. Мужчина устроил перестрелку со спецназом на парковке здания. Он выстрелил в баллон с газом, попадание привело к пожару.
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