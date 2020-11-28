Ребёнка госпитализировали после удара палкой на детской площадке

https://static.news.ru/photo/1f457be4-3271-11eb-9b29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мальчик потерял сознание после того, как его палкой ударил по голове родной брат на одной из детских площадок на севере Москвы. На место были вызваны медики.

Врачи реанимировали ребёнка в течение 30 минут. После этого его на карете скорой помощи увезли в больницу, сообщает издание Life. Информации о состоянии мальчика в настоящее время нет. Уточняется, что инцидент произошёл во дворе в районе Покровское-Стрешнево.

Ранее стало известно, что в Ростовской области мужчина избил родную дочь за попытку съесть ночью бутерброд.

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