Ребёнка госпитализировали после удара палкой на детской площадке

Мальчик потерял сознание после того, как его палкой ударил по голове родной брат на одной из детских площадок на севере Москвы. На место были вызваны медики.
Врачи реанимировали ребёнка в течение 30 минут. После этого его на карете скорой помощи увезли в больницу,
Ранее стало известно, что в Ростовской области мужчина избил родную дочь за попытку съесть ночью бутерброд.
Как сообщал NEWS.ru, 11-летний школьник скончался при загадочных обстоятельствах на северо-западе Москвы. Его тело обнаружили на лестничной клетке одного из подъездов. Единственным свидетелем происшествия стала собака.