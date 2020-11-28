16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Ребёнка госпитализировали после удара палкой на детской площадке

21:04, 29 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мальчик потерял сознание после того, как его палкой ударил по голове родной брат на одной из детских площадок на севере Москвы. На место были вызваны медики.

Врачи реанимировали ребёнка в течение 30 минут. После этого его на карете скорой помощи увезли в больницу, сообщает издание Life. Информации о состоянии мальчика в настоящее время нет. Уточняется, что инцидент произошёл во дворе в районе Покровское-Стрешнево.

Ранее стало известно, что в Ростовской области мужчина избил родную дочь за попытку съесть ночью бутерброд.

Как сообщал NEWS.ru, 11-летний школьник скончался при загадочных обстоятельствах на северо-западе Москвы. Его тело обнаружили на лестничной клетке одного из подъездов. Единственным свидетелем происшествия стала собака.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео