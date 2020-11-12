Расстрелявший своих сослуживцев в Воронеже отказался давать показания

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20-летний солдат-срочник Антон Макаров, убивший троих человек на военном аэродроме в Воронеже, не стал давать показания. Он сослался на статью 51 Конституции РФ.

В настоящий момент мы с ним показания не даём, мы воспользовались статьей 51 Конституции России, потому что он находится в стрессовом состоянии, — заявила его адвокат Яна Горюнова журналистам ТАСС.

Её подзащитный сможет начать давать показания, когда нормализуется его психическое и эмоциональное состояние. Горюнова подчеркнула, что не может разглашать информацию о признании или непризнании вины. Защита будет подавать ходатайство о проведении психолого-психиатрической экспертизы.

С экспертным учреждением, где будет проводиться экспертиза, пока тоже не определено. В ближайшее время определимся, — рассказала адвокат.

Макаров проходил службу в 47-м отдельном смешанном авиаполку войсковой части 45117, дислоцированном на аэродроме Балтимор в Воронежской области. 9 ноября он напал с топором на майора, который приехал с проверкой суточного наряда. Срочник отобрал у него табельный пистолет ПМ с 16 патронами и убил военного. После этого расстрелял ещё двоих человек и скрылся. Позже его задержали. Воронежский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого в убийстве на два месяца, до 8 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что Макаров заранее планировал расстрел сослуживцев и ждал подходящего момента. Мотивы совершения преступления неизвестны.