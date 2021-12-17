Раскрыты подробности гибели мужчины в московском автобусе

51-летний Андрей Болгов в состоянии алкогольного опьянения ударился ногой о порог автобуса, после чего у него открылось обильное кровотечение. Источник «360» предположил, что мужчина мог пробить себе артерию.

При входе в автобус мужчина ударился ногой о порог. У пассажира открылось кровотечение. На место прибыла скорая помощь, но пострадавший скончался от кровопотери, — рассказала об инциденте представитель перевозчика ООО «Стартранс».

По имеющимся данным, ситуация произошла в 18:05 14 декабря в районе улицы Декабристов, дом 3. После того как мужчина скончался от кровопотери, сотрудники правоохранительных органов не нашли предметов, которые могли бы привести к травмированию Болгова.

Ранее сообщалось, что пассажиры автобуса предлагали вызвать скорую помощь пострадавшему, но тот отказался. Более того, он успел позвонить жене и пожаловаться на плохое самочувствие.