https://static.news.ru/photo/50f43bbe-cb37-11e9-b8a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Плантацию конопли обнаружили на территории одной из железнодорожных станций в Краснодарском крае. По предварительным данным, её возделывал сотрудник РЖД, отвечающий за ремонт путей.

Силовики нашли 120 кустов растения. Их высадили за жилой постройкой на станции «Гончарка» Белореченской дистанции. По подозрению в организации незаконного оборота наркотиков задержали 38-летнего работника. У него изъяли марихуану, готовую к употреблению, говорится в сообщении на официальном сайте Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

На момент поимки фигурант проработал в должности свыше 10 лет. При себе у него было удостоверение «Почётный донор России». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).

Ранее News.ru сообщал, что пенсионеру из села Мехонское в Курганской области дали пять лет тюрьмы за маковую соломку и коноплю.

По словам соседки «наркобарона», как его стали называть в селе, адвокаты пенсионера рассчитывали на условный срок в связи с возрастом обвиняемого. Сам осужденный утверждает, что найденные у него растения служили подстилкой для скота.