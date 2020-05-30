Работница школы рассказала, как её несколько часов насиловали

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В Башкирии полиция разыскивает мужчину, которого подозревают в многочасовом надругательстве и удержании сотрудницы школы в Белорецком районе.

Потерпевшая сама обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Женщина сообщила, что 28 мая неизвестный сначала затащил её в автомобиль, а потом насиловал на протяжении пяти часов, передаёт агентство UfacityNews.

По данным источников, правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался ранее судимый за аналогичное преступление 29-летний местный житель. По месту прописки его не нашли, поэтому разыскные мероприятия продолжаются.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший участник группы «Чай вдвоём» Стас Костюшкин объяснил своим подписчикам, зачем признался, что его изнасиловали в 8 лет.