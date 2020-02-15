https://static.news.ru/photo/66b0f804-5037-11ea-a68b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Семнадцатилетний житель Калининграда по имени Кирилл пытался спасти погибших во время стрельбы на Центральном рынке города. Юноша оказался в самом центре происходящего.

Кирилл не сразу понял, что происходит: сначала он увидел бегущего мужчину, а затем услышал выстрелы. Одна из пуль угодила убегавшему в голову и он упал замертво у жёлтой машины, приводит слова очевидца, ставшего участником событий «Клопс».

Молодой человек бросился мужчине на помощь, но услышал женские крики о помощи. Жена убитого сидела на корточках у белой машины, у неё было ранено колено. Кирилл хотел подойти к ней, но услышал за спиной выстрел.

И я побежал назад. Услышал ещё один выстрел. Оглянулся — женщина возле машины уже была мертва, — рассказывает молодой человек.

Стрелок после этого попытался свести счёты с жизнью, но юноша выхватил у него оружие и держал мужчину под прицелом до появления сотрудников Росгвардии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруги Вадим Янголенко и Дарья Ефимова стали жертвами стрельбы на Центральном рынке Калининграда. Пара жила в областном центре, работала на рынке.