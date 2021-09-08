Пятую жертву взрыва газа достали из-под завалов дома в Ногинске

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Пятую жертву взрыва бытового газа в многоэтажном доме достали из-под завалов в Ногинске Московской области. Это десятилетний мальчик, который в момент взрыва находился дома, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Взрыв газа в доме произошёл в среду, 9 сентября. Обрушились перекрытия с первого по третий этаж. Основной причиной названа бытовая утечка газа. Предположительно, эпицентром взрыва стала квартира, где проживала многодетная семья, люди обогревались газом.

Пострадавшие получат от 100 до 500 тысяч рублей, семьи погибших — по одному миллиону рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

При взрыве пострадали 19 человек, шесть госпитализированы. Взрывной волной выбиты стёкла в соседних домах, повреждены машины.

Ранее сообщалось, что после взрыва числились пропавшими четыре взрослых жильца и ребёнок из дома 9а на улице 28 Июня. Неизвестной оставалась судьба жильцов смежных квартир, всего взрыв повредил минимум шесть квартир.