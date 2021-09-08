Пятую жертву взрыва газа достали из-под завалов дома в Ногинске

Пятую жертву взрыва бытового газа в многоэтажном доме достали из-под завалов в Ногинске Московской области. Это десятилетний мальчик, который в момент взрыва находился дома, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Взрыв газа в доме
Пострадавшие получат от 100 до 500 тысяч рублей, семьи погибших — по одному миллиону рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
При взрыве пострадали 19 человек, шесть госпитализированы. Взрывной волной выбиты стёкла в соседних домах, повреждены машины.
Ранее сообщалось, что после взрыва числились пропавшими четыре взрослых жильца и ребёнок из дома 9а на улице 28 Июня. Неизвестной оставалась судьба жильцов смежных квартир, всего взрыв повредил минимум шесть квартир.