Есть погибшие: взрыв произошёл в цехе по производству пороха под Рязанью

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Видео со съёмочной площадки, где Алекс Болдуин случайно ранил режиссёра и застрелил оператора, появилось в Сети. Трагедия произошла в штате Нью-Мексико, где снимался вестерн «Ржавчина», сообщает издание Santa Fe New Mexican.

Инцидент произошёл при стрельбе из винтовки, которая должна была быть заряжена холостыми патронами. Однако оружие сработало неправильно, и осколки или пуля попали в людей. В результате погибла 42-летняя оператор Галина...