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Есть погибшие: взрыв произошёл в цехе по производству пороха под Рязанью

09:27, 22 октября 2021
Есть погибшие: взрыв произошёл в цехе по производству пороха под Рязанью Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Взрыв произошёл в цехе по производству пороха в Рязанской области. По разным данным погибли от трёх до семи человек, при этом количество жертв может возрасти. Об этом пишет «112».

Предполагается, что среди пострадавших 16 человек, а судьба 10 остаётся неизвестной. В МЧС NEWS.ru подтвердили факт взрыва, однако точное число погибших и пострадавших пока уточняется. Другие подробности инцидента также пока неизвестны.

На месте работают сотрудники экстренных служб города. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее взрыв произошёл в торговом центре «Атлас» в городе Павловске в Воронежской области. Взрыв прогремел около полуночи 19 октября. В Павловской ЦРБ рассказали, что пострадавших в результате инцидента нет.

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