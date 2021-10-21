Есть погибшие: взрыв произошёл в цехе по производству пороха под Рязанью

Взрыв произошёл в цехе по производству пороха в Рязанской области. По разным данным погибли от трёх до семи человек, при этом количество жертв может возрасти. Об этом пишет «112».
Предполагается, что среди пострадавших 16 человек, а судьба 10 остаётся неизвестной. В МЧС NEWS.ru подтвердили факт взрыва, однако точное число погибших и пострадавших пока уточняется. Другие подробности инцидента также пока неизвестны.
На месте работают сотрудники экстренных служб города. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее взрыв произошёл в торговом центре «Атлас» в городе Павловске в Воронежской области. Взрыв прогремел около полуночи 19 октября. В Павловской ЦРБ рассказали, что пострадавших в результате инцидента нет.