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Взрыв произошёл в торговом центре под Воронежем

02:10, 20 октября 2021
Взрыв произошёл в торговом центре под Воронежем Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Взрыв произошёл в торговом центре «Атлас» в городе Павловске в Воронежской области. Взрыв прогремел около полуночи 19 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС Павловского района.

Произошёл взрыв в 23:33 в торговом центре «Атлас». Информация уточняется, — цитирует агентство дежурного ЕДДС.

В Павловской ЦРБ рассказали, что пострадавших в результате инцидента нет.

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что взрыв повредил обшивку и окна одноэтажного здания, около которого находятся пожарные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве взорвалась газовая подстанция. Инцидент произошёл на юге столицы. Очевидцы сняли на видео возгорание, его общая площадь составляла 60 «квадратов».

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