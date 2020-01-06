https://static.news.ru/photo/524cd4ea-3085-11ea-8479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве количество пострадавших при обрушении строительных лесов увеличилось до пяти человек.

Об этом сообщили в столичных экстренных службах. По данным их представителя, четверо пострадавших госпитализированы.

Пострадали пять человек, из них четверо госпитализированы, одному строителю медицинская помощь оказана амбулаторно, — передаёт его слова РИА Новости .

Инцидент произошёл в 1-м Земляном переулке. Ранее сообщалось о трёх пострадавших.

5 января NEWS.ru писал о том, что часть крыши памятника архитектуры национального значения — бывшего костёла капуцинов, в котором расположено фондохранилище Львовской национальной галереи искусств имени Возницкого, обрушилась из-за дождей в посёлке Олеско под Львовом. Инцидент произошёл 3 января.