Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

Пять человек, включая двоих детей, стали жертвами ДТП, произошедшего в Верхнемамонской районе Воронежской области. По факту происшествия проводится проверка, сообщается на сайте регионального главка МВД.

ДТП произошло в ночь на 9 ноября на 717-м километре автодороги М-4"Дон«. Автомобиль «Лада Приора», за рулём которого находился житель Эртильского района, двигаясь по встречной полосе в сторону Ростова-на-Дону, столкнулся автомобилем Toyota.

В результате аварии погибли водитель и пассажир «Лады», а также водитель и две девочки восьми и 14 лет, ехавшие в иномарке.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии шесть человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. В числе жертв аварии оказался один ребёнок. Кроме того, пострадали ещё восемь человек. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.