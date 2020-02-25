Фото: Str/Xinhua/Global Look Press

Около 90 человек пострадали в беспорядках в Нью-Дели. Люди вышли на улицы, чтобы высказаться против нового закона о гражданстве.

Жертвами столкновений стали по меньшей мере пять человек, в том числе полицейский, сообщает Reuters. По словам местных врачей, у некоторых пострадавших зафиксированы огнестрельные ранения.

Протесты повлияли на работу школ в некоторых районах города и пяти станций метро, которые пришлось закрыть.

Ранее парламент Индии одобрил спорный законопроект о гражданстве для жертв религиозных гонений. Согласно ему, беженцы смогут получить индийские паспорта, если въехали в страну до 31 декабря 2014 года или живут в ней более шести лет. Противников документа смущает, что эта возможность даруется всем религиозным сообществам кроме мусульман, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях