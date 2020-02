Жертвами столкновений стали по меньшей мере пять человек, в том числе полицейский, сообщает Reuters. По словам местных врачей, у некоторых пострадавших зафиксированы огнестрельные ранения.

Tense situation in parts of India's national capital. Videos from Mustafabad in New Delhi where clashes broke out between pro- and anti-CAA protesters. This when @realDonaldTrump is on his maiden trip to India as the US President. (Via WhatsApp) pic.twitter.com/oSI5XNbxqB