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Происшествия

Пьяный сотрудник автомойки устроил погоню со стрельбой на машине клиента

05:14, 03 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Владивостоке в результате погони с применением табельного оружия полицейские задержали 25-летнего сотрудника автомойки. Его подозревают в угоне автомобиля клиента. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

В полиции сообщили, что ночью в дежурную часть поступила информация об исчезновении с места ДТП водителя автомобиля Isuzu Bighorn. Разыскиваемый автомобиль был замечен в районе Некрасовского путепровода инспекторами ГИБДД. При помощи громкоговорителя они потребовали от водителя остановиться, однако тот лишь увеличил скорость и попытался скрыться.

Полицейские отправились в погоню за нарушителем. Поскольку тот своими действиями создавал угрозу для жизни и здоровья граждан, стражам порядка пришлось применить табельное оружие.

Пытаясь скрыться, мужчина бросил машину, но всё равно был задержан. При этом он оказал сопротивление и, как выяснилось, был сильно пьян.

В отношении нарушителя составлены протоколы, он привлечён к ответственности по статье о повторном управлении авто в состоянии сильного опьянения.

Сам задержанный рассказал, что работает на автомойке и взял автомобиль клиента без разрешения, просто чтобы покататься. Теперь ему необходимо возместить причинённый материальный ущерб.

Ране сообщалось. что консультант Госдумы Мария Артёмова пострадала в массовой аварии в Москве. Об этом писал NEWS.ru.

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