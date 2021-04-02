Пьяный сотрудник автомойки устроил погоню со стрельбой на машине клиента

Во Владивостоке в результате погони с применением табельного оружия полицейские задержали 25-летнего сотрудника автомойки. Его подозревают в угоне автомобиля клиента. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
В полиции
Полицейские отправились в погоню за нарушителем. Поскольку тот своими действиями создавал угрозу для жизни и здоровья граждан, стражам порядка пришлось применить табельное оружие.
Пытаясь скрыться, мужчина бросил машину, но всё равно был задержан. При этом он оказал сопротивление и, как выяснилось, был сильно пьян.
В отношении нарушителя составлены протоколы, он привлечён к ответственности по статье о повторном управлении авто в состоянии сильного опьянения.
Сам задержанный рассказал, что работает на автомойке и взял автомобиль клиента без разрешения, просто чтобы покататься. Теперь ему необходимо возместить причинённый материальный ущерб.
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