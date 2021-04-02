Пьяный сотрудник автомойки устроил погоню со стрельбой на машине клиента

https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Владивостоке в результате погони с применением табельного оружия полицейские задержали 25-летнего сотрудника автомойки. Его подозревают в угоне автомобиля клиента. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

В полиции сообщили , что ночью в дежурную часть поступила информация об исчезновении с места ДТП водителя автомобиля Isuzu Bighorn. Разыскиваемый автомобиль был замечен в районе Некрасовского путепровода инспекторами ГИБДД. При помощи громкоговорителя они потребовали от водителя остановиться, однако тот лишь увеличил скорость и попытался скрыться.

Полицейские отправились в погоню за нарушителем. Поскольку тот своими действиями создавал угрозу для жизни и здоровья граждан, стражам порядка пришлось применить табельное оружие.

Пытаясь скрыться, мужчина бросил машину, но всё равно был задержан. При этом он оказал сопротивление и, как выяснилось, был сильно пьян.

В отношении нарушителя составлены протоколы, он привлечён к ответственности по статье о повторном управлении авто в состоянии сильного опьянения.

Сам задержанный рассказал, что работает на автомойке и взял автомобиль клиента без разрешения, просто чтобы покататься. Теперь ему необходимо возместить причинённый материальный ущерб.

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