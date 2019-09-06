https://static.news.ru/photo/f3756ca0-d0a0-11e9-9631-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложено о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, в ходе которого она получила удары электрошокером.

Президенту доложено, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Нападение было совершено ночью 6 сентября. Злоумышленник проник в дом председателя ЦИК и пробрался на террасу через окно. После того как она заметила преступника, он несколько раз ударил Памфилову электрошокером.

Как писал News.ru, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин инициировал передачу материалов дела о нападении на дом председателя ЦИК Эллы Памфиловой в центральный аппарат СК.