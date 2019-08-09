https://static.news.ru/photo/240c4622-bb39-11e9-85af-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Забайкальском крае пропали молодой человек и девушка, путешествующие автостопом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, последний раз молодая пара выходила на связь в начале августа с территории Агинского района. Знакомые ребят написали заявление в полицию и обратились в поисковые отряды «Лиза Алерт» и Кости Долгова.

Молодые люди выходили на связь 3 августа. С тех пор они не написали ни одного сообщения в мессенджерах и в соцсетях.

Молодая пара объехала автостопом весь Урал и Монголию, через Забайкалье и Бурятию они хотели отправиться на Дальний Восток.

Как ранее писал News.ru, при тушении сибирских пожаров пропал пожарный.