Пропавший более недели назад Ан-2 нашли в Иркутской области

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В Иркутской области обнаружили пропавший более недели назад легкомоторный самолёт Ан-2., в котором находились шесть человек.

Поступила информация, что в Усольском районе Иркутской области обнаружен пропавший самолёт Ан-2, на борту которого находились шесть человек, — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Самолёт пропал вечером 19 июля. Он вылетел из посёлка Кырен, после чего связь с ним пропала. «Кукурузник» совершал облёт Тункинского и Окинского районов, чтобы с воздуха определить ту часть лесов, которую надо обрабатывать от тутового шелкопряда. На борту были два члена экипажа и четыре пассажира. Пассажиры были командирами ещё четырёх экипажей, которым показывали район для проведения обработки. Предполагается, что самолёт потерпел аварию либо совершил жёсткую посадку.

Следователи ранее осмотрели взлётно-посадочную площадку, изъяли образцы топлива, которым Ан-2 заправили перед вылетом, опросили техников, проводивших его предполётную подготовку, и руководителей авиакомпании. По данным республиканского ГУ МЧС, заявка на полёт Ан-2 одобрена не была.

Как писал NEWS.ru, в связи с исчезновением самолёта Ан-2 было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов, повлёкшем по неосторожности смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ).