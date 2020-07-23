По факту исчезновения Ан-2 в Бурятии возбудили уголовное дело

https://static.news.ru/photo/283726ec-cd83-11ea-a64c-fa163e074e61_660.jpg АН-2 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с исчезновением самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» в Бурятии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов, повлёкшем по неосторожности смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Самолёт, на борту которого находились шесть человек, пропал вечером 19 июля. Его до сих пор не нашли.

В связи с отсутствием в течение длительного времени информации о местонахождении воздушного судна у следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолёта пассажиры и члены экипажа, — сообщили «Интерфаксу» в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Следователи уже осмотрели взлётно-посадочную площадку в Кырене, откуда вылетел самолёт, изъяли образцы топлива, которым Ан-2 заправили перед вылетом, опросили техников, проводивших его предполётную подготовку, и руководителей авиакомпании. По данным республиканского ГУ МЧС, заявка на полёт Ан-2 одобрена не была.

По данным информированного источника «Интерфакса», Ан-2 пропал в горнолесном поясе Прибайкалья. Очевидец рассказал, что видел его рядом с селом Тибельти, расположенном в Слюдянском районе Иркутской области. В поисковой операции задействованы самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-8.

Как писал NEWS.ru, самолёт вылетел из посёлка Кырен, после чего связь с ним пропала. «Кукурузник» совершал облёт Тункинского и Окинского районов, чтобы с воздуха определить ту часть лесов, которую надо обрабатывать от тутового шелкопряда. На борту были два члена экипажа и четыре пассажира. Пассажиры были командирами ещё четырёх экипажей, которым показывали район для проведения обработки. Предполагается, что самолёт потерпел аварию либо совершил жёсткую посадку.