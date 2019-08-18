https://static.news.ru/photo/adabdc20-c1b1-11e9-8150-fa163e074e61_660.jpgФото: André Silva/Wikimedia Commons
Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства жёсткой посадки легкомоторного самолёта Як-55 в Самарской области, в результате которой погиб пилот.
Самолёт совершил несанкционированный взлёт с территории ООО «Химсервис», расположенного в селе Подстепки, — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» представитель ведомства.
По его словам, в результате крушения кроме пилота никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее News.ru писал, что легкомоторный самолёт Як-52 совершил жёсткую посадку рядом с населённым пунктом Подстепки Самарской области. По данным источников в экстренных службах, инцидент произошёл из-за возгорания воздушного судна. Кроме пилота на борту самолёта находился ещё один человек.