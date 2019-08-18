https://static.news.ru/photo/adabdc20-c1b1-11e9-8150-fa163e074e61_660.jpg Фото: André Silva/Wikimedia Commons

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства жёсткой посадки легкомоторного самолёта Як-55 в Самарской области, в результате которой погиб пилот.

Самолёт совершил несанкционированный взлёт с территории ООО «Химсервис», расположенного в селе Подстепки, — сообщил агентству « Интерфакс-Поволжье » представитель ведомства.

По его словам, в результате крушения кроме пилота никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее News.ru писал, что легкомоторный самолёт Як-52 совершил жёсткую посадку рядом с населённым пунктом Подстепки Самарской области. По данным источников в экстренных службах, инцидент произошёл из-за возгорания воздушного судна. Кроме пилота на борту самолёта находился ещё один человек.