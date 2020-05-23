Прокуратура проверяет больницу после пожара в Татарстане

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Увеличилось число пострадавших пациентов при пожаре в больнице Зеленодольска в Татарстане. Теперь их четверо, двое из них находятся в реанимации.

Число пострадавших уточнила пресс-служба республиканского Минздрава. Два человека погибли. В результате происшествия пострадали четыре человека: из них двое получили ожоги средней и тяжёлой степени тяжести, ещё двое отравились продуктами горения...