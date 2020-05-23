Прокуратура проверяет больницу после пожара в Татарстане

Прокуратура начала проверку по факту гибели людей в Зеленодольской ЦРБ Татарстана. В результате происшествия три человека погибли, трое госпитализированы, 88 эвакуированы.
Прокуратура установит причину случившегося, оценит соблюдение требований пожарной безопасности в больнице, действия персонала больницы в условиях ЧС. Проверку контролирует прокурор региона,
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», его расследование также взято под контроль прокуратурой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что увеличилось число пострадавших пациентов при пожаре в больнице Зеленодольска в Татарстане. Теперь их четверо, двое из них находятся в реанимации. Позже один из пациентов умер.
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