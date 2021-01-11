Прокуратура назвала причину пожара в доме с погибшими в Екатеринбурге

Прокуратура назвала предварительную причину пожара в девятиэтажном доме по улице Рассветной в Екатеринбурге. По всей вероятности, это могло быть неосторожное обращение с огнём.
По факту пожара с жертвами было заведено уголовное дело. Причины происшествия и обстоятельства случившегося выясняются, сообщает Пятый канал.
Местным СМИ также стало известно о жительнице дома, молившей о помощи в Twitter. Женщина оказалась заблокированной вместе с ребёнком в квартире на верхнем этаже. Первая запись появилась примерно в час ночи. Женщина написала адрес и попросила вызвать пожарных.
Екатеринбург, Рассветная, 7. Верхний этаж, не можем спустить. Дым. Я с ребёнком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем, помогите, — публиковала напуганная женщина одно сообщение за другим.
Вскоре в соцсетях появилось и её фото, где она стоит вся в слезах и растрёпанная. На данный момент сообщения она больше не пишет, неизвестно, выжила женщина или нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что житель девятиэтажного дома, где случился пожар с восемью погибшими, рассказал подробности происшествия в Екатеринбурге. Игорь Глушков оказался соседом людей, погибших в квартире, где началось возгорание.