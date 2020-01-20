https://static.news.ru/photo/b1ab1252-3bfd-11ea-8324-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/AlasundShip

Следователи изучат обстоятельства, приведшие к возгоранию траулера Enigma Astralis.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры на борту загоревшегося судна находились 47 человек, в данный момент им ничего не угрожает. ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что весь экипаж эвакуирован с места происшествия, судно «Юмир» доставит их на плавзавод «Всеволод Сибирцев», передаёт ТАСС.

Также уточняется, что экипаж не смог запустить пожарные насосы, когда обнаружилось возгорание. Представитель Морского спасательного центра Камчатского края рассказал, что дальнейшие планы относительно Enigma Astralis пока неясны, так как потеряна связь с капитаном, который должен принять решение.

Как писал NEWS.ru ранее, Enigma Astralis находится в 130 километрах от Магадана. Этот траулер Дальневосточная промысловая компания приобрела в 2017 году, ранее он носил название Adalsteinn Jonsson.