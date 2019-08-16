https://static.news.ru/photo/d78d303a-c043-11e9-a382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chu Baorui/Xinhua/Global Look Press

Сотрудники прокуратуры изъяли остатки ядовитого подсолнечного масла, из-за которого в Ульяновской области умерли два человека.

Остатки масла, распространённые на территории Ульяновской области, изъяты, по ним назначен ряд экспертиз, — говорится в сообщении на сайте прокуратуры региона.

Сейчас правоохранительные органы пытаются выяснить, сколько опасного продукта было всего произведено.

Ранее News.ru писал, что домашнее подсолнечное масло, которым отравились восемь жителей Ульяновской области, было произведено в Тереньгульском районе. Сотрудники системы Минздрава изготавливали масло дома, после чего угощали им родных и коллег. Среди пострадавших — сами работники медучреждений и их родственники. В результате отравления два человека скончались, остальным медики оказывают медпомощь.