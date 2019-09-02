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Прокуратура Башкирии заинтересовалась деятельностью службы профилактики по защите прав несовершеннолетних в Дюртюлинском районе. Надзорное ведомство выяснит, была ли оказана социально-психологическая помощь семье, в которой женщина подозревается в убийстве своего годовалого сына.

Будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц по своевременному выявлению и оказанию помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, — говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.

Кроме того, ход расследования уголовного дела взят на особый контроль прокуратуры.

28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии сообщила полиции о пропаже годовалого ребёнка из колыбели ночью, когда она спала. Младенца искали около ста полицейских, сотрудников правоохранительных органов и волонтёров. Спустя сутки тело мальчика обнаружили на участке у дома. Мать призналась, что сама вынесла сына и оставила его в кустах крапивы живого, а потом ушла домой спать. Чтобы отвести от себя подозрения, женщина заявила в полицию о пропаже малыша. Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». По версии СК РФ, женщина задушила ребенка, а затем закопала тело. Старшая дочь помещена в социальный приют.