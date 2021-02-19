Произошёл пожар в одной из гостиниц Сочи

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В гостинице «Ювента» в Адлеровском районе Сочи 20 февраля произошёл пожар. Площадь пожара оценивалась в 600 квадратных метров.

Поступило сообщение о пожаре номера в гостинице «Ювента», расположенной по адресу: Сочи, Адлерский район, улица 8 Марта, дом № 10, — приводит РИА Новости сообщение ГУ МЧС по региону.

Источник возгорания находился в одном из номеров отеля на седьмом этаже здания, постояльцев гостиницы эвакуировали.

По состоянию на 8:40 по московскому времени пожар был полностью ликвидирован, отмечают в МЧС. Жертв и пострадавших при пожаре нет.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека были госпитализированы при пожаре в жилом многоквартирном дому в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком АО. Инцидент произошёл на улице Гагарина. Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира на первом этаже. Огонь также перекинулся на второй этаж и кровлю многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Спасатели эвакуировали пятерых жильцов дома.