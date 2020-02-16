https://static.news.ru/photo/68e703e2-50b5-11ea-88ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder/CHROMORANGE/Global Look Press

В Сети появилось видео драки в супермаркете в Сочи. Как видно из записи, две женщины, продавец и покупатель, вцепились друг в друга и, лёжа на полу, пинались.

Разнимать конфликтующих вначале пыталась одна из сотрудниц магазина, затем ей на помощь пришёл мужчина. После окончания драки женщины в молчании разошлись по своим местам, при этом продавец спокойно вернулась к своим обязанностям, сообщает РЕН ТВ.

Причина ссоры не раскрывается.

Ранее NEWS.ru писал о пьяных американках, устроивших драку на борту самолёта. Разнимать конфликтующих женщин пришлось членам экипажа. Причиной конфликта стало замечание одной из пассажирок.