В Сети появилось видео драки в супермаркете в Сочи. Как видно из записи, две женщины, продавец и покупатель, вцепились друг в друга и, лёжа на полу, пинались.
Разнимать конфликтующих вначале пыталась одна из сотрудниц магазина, затем ей на помощь пришёл мужчина. После окончания драки женщины в молчании разошлись по своим местам, при этом продавец спокойно вернулась к своим обязанностям,
Причина ссоры не раскрывается.
Ранее NEWS.ru писал о пьяных американках, устроивших драку на борту самолёта. Разнимать конфликтующих женщин пришлось членам экипажа. Причиной конфликта стало замечание одной из пассажирок.
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