При взрыве на нефтяном танкере в Иркутской области пострадали двое

Взрыв произошёл на нефтяном танкере «Семён Дежнёв» на реке Лене в Иркутской области, пострадали два человека. Они переданы медикам, подробности их состояния не сообщаются. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл около 10:30 по московскому времени в Иркутской области в акватории Лены. Отмечается, что речь идёт о взрыве паров нефтепродуктов. На данный момент известно, что пострадали двое членов экипажа.

Взрыв прогремел в районе населённого пункта Петропавловское. Разлива нефтепродуктов нет, судно не потеряло ход, отметил источник. Пострадавшие члены экипажа в настоящий момент переданы скорой помощи.

Дальнейшая информация в настоящий момент уточняется.

Ранее сообщалось, что нефтехимическое предприятие «Нафтан» в Белоруссии загорелось во вторник вечером, 28 сентября. Возгорание произошло при запуске установки замедленного коксования. О пострадавших не сообщалось. Полная ликвидация возгорания была зафиксирована в 22:14.