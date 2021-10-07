При взрыве на нефтяном танкере в Иркутской области пострадали двое

Взрыв произошёл на нефтяном танкере «Семён Дежнёв» на реке Лене в Иркутской области, пострадали два человека. Они переданы медикам, подробности их состояния не сообщаются. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент
Взрыв прогремел в районе населённого пункта Петропавловское. Разлива нефтепродуктов нет, судно не потеряло ход, отметил источник. Пострадавшие члены экипажа в настоящий момент переданы скорой помощи.
Дальнейшая информация в настоящий момент уточняется.
Ранее сообщалось, что нефтехимическое предприятие «Нафтан» в Белоруссии загорелось во вторник вечером, 28 сентября. Возгорание произошло при запуске установки замедленного коксования. О пострадавших не сообщалось. Полная ликвидация возгорания была зафиксирована в 22:14.