При строительстве военных объектов в Арктике похитили свыше 230 млн рублей

Правоохранители задержали бывшего руководителя Главного управления обустройства войск Евгения Горбачева. По версии следствия, в 2016 году он вместе с компаньоном похитил около 232 млн рублей из более 4,3 млрд рублей, выделенных на строительство военных объектов на мысе Шмидта и острове Врангеля, пишет «Коммерсант».

Помимо учредителя московского ООО «Спецстрой-1», а в дальнейшем главы АО «Главное управление обустройства войск» Евгения Горбачева, задержан его компаньон Александр Ашгибисов. Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). 27 октября им будет избрана мера пресечения. Следствие просит для предпринимателей ареста. Вину они не признают.

По предварительным данным, компаньоны похитили часть средств, перечисленных им в рамках госконтрактов ФГУП «Главное управление инженерных работ № 2 при Спецстрое России» с ООО «Спецстрой-1» на 4 млрд 361 млн рублей, заключённых в 2015 году. Деньги должны были пойти на возведение объектов радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля Иультинского района Чукотки.

По версии правоохранителей, свои обязательства к 2016 году предприниматели не выполнили в полном объёме, а часть средств в размере 232,5 млн рублей похитили, разместив их на счетах подконтрольных ООО «Форматика» и ООО «Санпласт».

В ходе расследования выяснилось, что администрация ООО «Спецстрой-1» подделала документы сдачи строительных работ на сумму свыше 508,7 млн рублей. При этом материалы для строительства на места доставляла компания «Русальянсстрой». Соучредители компании Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт в 2020 году были признаны виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство тех же военных объектов в Арктике. Они получили по девять лет колонии.

Ранее сообщалось, что глава компании «Росинжиниринг» Дмитрий Новиков и генеральный директор фирмы «Северо-Запад Инжиниринг» Максим Горелов подозреваются в крупном мошенничестве. Им вменяют хищение 857,6 млн рублей, выделенных на ремонт и модернизацию Ладожского водовода.