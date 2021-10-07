Раскрыты подробности уголовного дела в отношении главы «Росинжиниринга»

Владелец компании «Росинжиниринг» Дмитрий Новиков и генеральный директор фирмы «Северо-Запад Инжиниринг» Максим Горелов подозреваются в крупном мошенничестве. Им вменяют хищение 857,6 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, в 2016 году «Северо-Запад Инжиниринг» и администрация Всеволжского района Ленинградской области заключили концессионное соглашение на капитальный ремонт и модернизацию Ладожского водовода. Но вместо этого Новиков и Горелов присвоили 857,6 млн рублей, которые должны были пойти на эти работы.

Местные правоохранители к задержанию бизнесменов не привлекались из-за опасения утечки информации, работали сотрудники из столичного главка. Также было опасение, что Новиков воспользуется своими связями в органах государственной власти.

Бизнесмен в 2014 году был назван журналом Forbes «хорошим знакомым» бывшего президента, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. Также Новиков был его инструктором по горным лыжам.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал главу компании «Росинжиниринг» Дмитрия Новикова в связи с обвинением в мошенничестве в особо крупном размере. Организация Новикова занимается проектированием, возведением и техобслуживанием промышленных и спортивных сооружений.